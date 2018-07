POL-CUX: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hagen. Heute Mittag gegen 12.15 Uhr ereignete sich im Amtsdamm in Hagen eine Verkehrsunfallflucht. Ein 20-jähriger aus Wittstedt musste mit seinem VW Polo wegen eines kurzen Staus im Kreisel bei der Kirche warten. Ein älterer Verkehrsteilnehmer fuhr mit einem silbernen VW Touran vom Parkplatz eines dortigen Sonderpostenmarktes in den Kreisel ein und streifte den Polo des 20-jährigen. Der Touran-Fahrer verließ den Kreisel in Richtung Bramstedt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem Polo beträgt etwa 1.000 Euro. Der silberne Touran müsste vorn rechts beschädigt sein. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei in Hagen unter 04746-938980 zu melden.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell