POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 04.05.2018

Straßenhaus (ots) - Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 04.05.2018

Baggerscheibe in Buchholz eingeschlagen

Buchholz - In der Nacht von Mittwoch, 02.05., auf Donnerstag, 03.05., wurde an einem Bagger, der an einer Baustelle in der Bachstraße abgestellt war, eine Scheibe eingeschlagen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Straßenverkehrsgefährdung in Puderbach - Zeugen werden gesucht

Puderbach - Am Donnerstag, dem 03.05.2018 kam es um 07:23 Uhr auf der L265 zwischen Puderbach und Daufenbach zu einem gefährlichen Verkehrsmanöver. Ein BMW Mini befuhr die L 265 in Richtung Puderbach und überholte einen Lkw derart, dass er nur äußerst knapp vor einem Schulbus, der mit Schulkindern besetzt war, wieder einscheren konnte. Laut Angaben des Busfahrers war es nur durch Glück nicht zu einem Zusammenstoß gekommen. Hinter dem überholten Lkw sei ein weiterer Pkw gefahren. Der oder die Fahrer(in) wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Weitere Zeugen, auch Schüler im Bus, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

