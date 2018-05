POL-PDNR: Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 03.05.2018

Straßenhaus (ots) - Pressemeldung der PI Straßenhaus vom 03.05.2018

Sachbeschädigungsserie im März in Dierdorf

Dierdorf - Bezug: Pressemitteilung vom 27.03.2018

Am 26.03.2018 und 27.03.2018 kam es in Dierdorf zu einer Serie von Sachbeschädigungen. Bislang wurden in diesem Zusammenhang insgesamt 21 Strafanzeigen mit einem geschätzten Sachschaden im 6 stelligen Bereich registriert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizeiinspektion Straßenhaus nochmals um sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der bislang noch unbekannten Täter. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Zubehör eines Baggers in Puderbach entwendet

Puderbach - In der Zeit vom 30.04. bis 02.05.2018 wurden von einer Baustelle an der L267 bei Richert vier Baggerlöffel einer Baumaschine entwendet. Teilweise wurden sie dazu abmontiert. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Bushaltestelle in Puderbach beschädigt

Puderbach - In der Nacht vom 01.auf den 02.05.2018 wurde an der Bushaltestelle an der L267, bei der Abfahrt nach Reichenstein, eine Glasscheibe eingeworfen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus Tel.: 02634-9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Pkw überschlägt sich bei Isenburg - Fahrer stark alkoholisiert

Isenburg - Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Puderbach befuhr am Dienstag, dem 02.05.2018 um 23:30 Uhr, die B 413, aus Richtung Isenburg kommend, in Richtung Kleinmaischeid. Ausgangs einer Rechtskurve kam er aufgrund seiner Alkoholisierung (2,26 Promille) nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte in die dortige Böschung und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer kam neben der erforderlichen Blutprobe mit leichten Nackenschmerzen davon.

