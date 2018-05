POL-PDNR: Betzdorf - Brand eines Müllcontainers

Betzdorf (ots) - Aufgrund einer starken Rauchentwicklung wurde am Dienstag, 01.05.2018, gegen 19:03 Uhr in der Straße "Auf dem Bühl" der Brand eines auf dem Schulhof der Bertha-von-Suttner Realschule plus abgestellten Müllcontainers gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Betzdorf mit 15 Wehrleuten gelöscht werden. Neben dem verbrannten Müll wurde die Dachkonstruktion eines Dachüberstandes in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 5.000,-- Euro. Die Ursache für den Brand ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zu dem vorgenannten versuchten Brand, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit bitte an die Kriminalinspektion Betzdorf, Telefon: 02741/926-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Kriminalinspektion Betzdorf



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Tel.: 02741/926-200

Fax: 02741/926-109

Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell