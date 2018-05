POL-PDNR: Wallmenroth (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht

Betzdorf (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw verursachte in der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Auf dem Parkplatz einer Reparaturwerkstatt parkten der Verursacher und ein 23-Jähriger Pkw-Fahrer rückwärts aus. Beide Fahrzeuge kollidierten und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Beide Fahrzeugführer stiegen aus und begutachteten den Schaden. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer entschied, dass jeder seinen eigenen Schaden bezahlen sollte und entfernte sich von der Unfallstelle. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen nach dem Pkw-Fahrer dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell