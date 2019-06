Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen; gemeinschädliche Sachbeschädigung

57537 Wissen, Auf der Bornscheid (ots)

Die Stadtverwaltung Wissen zeigte eine Sachbeschädigung der Gedenkstätte des ehemaligen "Zwangsarbeiterlagers" an. Hier hatten unbekannte Täter in der Zeit von Fr., 07.06.2019 bis Mo., 10.06.2019 die Betonwände der Gedenkstätte mit verfassungswidrigen Kennzeichen (Hakenkreuz, HH, 88, KZ88) in grüner Sprühfarbe besprüht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

