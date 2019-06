Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt

Neustadt (Wied) (ots)

Am Donnerstag ereignete sich um 14:30 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 251 / Landesstraße 255 in Wiedmühle ein Verkehrsunfall zwischen einer 54 - jährigen PKW Fahrerin und einem 48 - jährigen Motorradfahrer. Die von der L 251 kommende PKW Fahrerin übersah beim Auffahren auf die L 255 den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Dieser erlitt durch die Kollision glücklicherweise nur eine leichte Fußverletzung, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.

