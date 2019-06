Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf - Verkehrsunfall mit Flucht

Alsdorf (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer verursachte am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Discounters in der Alsdorfer Hauptstraße einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken kollidierte der Verursacher mit dem Heck eines Pkw BMW. Die Unfallzeit soll zwischen 17:00 und 22:00 Uhr gewesen sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell