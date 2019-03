Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Schlangenlinien über die Autobahn

Hochspeyer (Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn) (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete der Polizei am späten Donnerstagabend einen Pkw-Fahrer, der auf der Autobahn in Schlangenlinien fuhr. Kurz darauf konnte eine Polizeistreife den Fahrer an seiner Wohnadresse ausfindig machen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,89 Promille. Der Mann gab an, erst nach seiner Ankunft zu Hause, alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Um das herauszufinden ordnete die Staatsanwaltschaft die Entnahme von zwei Blutproben an. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Gegen den Fahrer wird wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. |erf

