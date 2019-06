Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verstoß gegen die Gewerbeordnung

vorläufige Festnahme einer mit Haftbefehl gesuchten Person

57581 Katzwinkel, Alte Poststr. (ots)

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen am Mi., 12.06.2019, gegen 17:40 Uhr, ein Schrottsammlerfahrzeug, einen weißen Mercedes-Sprinter. Während der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen stellten die Beamten fest, dass keine Sammlungsgenehmigung für das Sammeln von Metallschrott vorlag. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Gewerbeordnung wurde vorgelegt. Der zu einem Drittel mit illegal gesammelten Metallschrott gefüllte Lieferwagen wurde an dem Bauhof in Wissen abgeladen. Eine gleichzeitige Überprüfung der beiden Personen ergab, dass der 26-jährige Fahrzeugführer mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach Bezahlung einer Ersatzgeldstrafe konnte der 26-Jährige das polizeiliche Gewahrsam wieder verlassen.

