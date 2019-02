Polizei Düren

POL-DN: Mutmaßlichen Rollerdieb gestellt

Düren (ots)

Ein Anwohner der Friedrichstraße bemerkte am Mittwochabend zufällig, dass sich ein Fremder an seinem Leichtkraftrad zu schaffen machte. Er hielt den Mann fest und übergab ihn der Polizei.

Die Beamten wurden gegen 20:50 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus gerufen, in dessen Durchfahrt zu einem Innenhof sich die Tat ereignet hatte. Hier war der 31-jährige Bewohner auf eine ihm fremde Person gestoßen, die soeben versuchte, das dort abgestellte motorisierte Zweirad vom Hof zu schieben. Der Fahrzeugbesitzer rief den Polizeinotruf an um das Geschehen zu melden und sich bestätigen zu lassen, dass er den in flagranti ertappten Dieb tatsächlich festhalten dürfe. Dies tat er dann auch bis zum Eintreffen der Polizeibeamten. Die wiederum nahmen den Mann mit zur Wache und ließen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zu seiner Ausnüchterung in Gewahrsam: der 32-jährige Dürener hatte laut Test ein Alkoholkonzentration von 2,12 Promille im Blut. Nachdem ihm zur Beweissicherung von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde, verbrachte der Dürener die Nacht in einer Gewahrsamszelle.

Ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls wurde eingeleitet.

