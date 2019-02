Polizei Düren

POL-DN: Angefahrener Fußgänger flüchtet

Langerwehe (ots)

Eine Unfallmeldung der seltenen Art erstattete am Mittwochabend ein Autofahrer bei der Polizei in Düren. Er hatte einen Jugendlichen angefahren, der sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Das Unfallgeschehen ereignete sich nach Angaben des Verursachers gegen 19:20 Uhr auf dem Drosselweg in Langerwehe-Stütgerloch. Der 54 Jahre alte Mann aus Langerwehe hatte den Drosselweg befahren und beabsichtigt, an der Einmündung zur Hauptstraße nach rechts auf diese abzubiegen. Obwohl er auf den Querverkehr achtete, erfasste er beim Anfahren eine Person, die sich zu Fuß auf dem dortigen Mehrzweckweg entlang der Hauptstraße genähert hatte. Durch die Kollision kam der Jugendliche zu Fall. Auf Nachfrage durch den Autofahrer gab der Junge im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren an, nicht verletzt zu sein und auch keine polizeiliche Unfallaufnahme zu wünschen. Dann setzte er sich in Bewegung und entfernte sich Richtung Ortsmitte.

Der Sachbearbeiter der Polizei bittet den Unfallbeteiligten, sich zu melden. Hinweise auf seine Identität werden an die 02421 949-5221 erbeten. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Einsatzleitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

