Polizei Düren

POL-DN: Bargeld aus Praxis gestohlen

Düren (ots)

Aus dem Aufenthaltsraum einer Therapiepraxis entwendete ein bislang unbekannter Täter am Mittwochabend Bargeld. Der Täter kannte sich möglicherweise gut aus.

Gegen 18:20 Uhr soll der Unbekannte die Praxis am Steinweg betreten und zielstrebig in den Mitarbeiterraum gegangen sein. Dann habe er den Raum zügig wieder verlassen und einer Zeugin gegenüber erklärt, er habe keine Zeit, auf eine Behandlung zu warten. Anschließend verließ er die Praxis in unbekannte Richtung.

Wie sich kurze Zeit später herausstellte, fehlten aus dem Aufenthaltsraum ein paar Geldscheine, die dort aufbewahrt wurden. Der Tatverdächtige wird beschrieben als Mann im Alter von etwa 25 bis 30 Jahren. Er ist ungefähr 175 bis 180 cm groß und von schlanker Statur. Er trägt einen Schnauzbart und hat schwarzes, ungepflegt wirkendes Haar. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer hellen Winterjacke, er trug ein dickes Buch in der Hand. Der Unbekannte spricht akzentfreies Deutsch.

Hinweise auf die Person nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

