Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Überfall auf 25-Jährigen auf der Cottenburgstraße

Recklinghausen (ots)

Ein 25-jähriger aus Borna gibt an, am Dienstag, gegen 23 Uhr, von drei Männern auf der Cottenburgstraße überfallen worden zu sein. Die drei bislang unbekannten Täter hätten den 25-Jährigen demnach angesprochen und nach der Uhrzeit gefragt. Als er dazu sein Handy aus seiner Hosentasche holte, riss ihm einer das Handy aus der Hand. Dabei hätten ihn dann auch ein Anderer von hinten festgehalten, worauf beide gestürzt seien. Weiterhin sollen die Täter einen geringen Bargeldbetrag aus seiner Geldbörse genommen haben. Die Täter flüchteten. Der 25-Jährige beschreibt die Täter wie folgt: Der Täter, der ihm das Handy weggenommen hat, war Anfang 20 Jahre alt, schlank und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte kurze schwarze Haare. Der ihn von hinten festgehalten hatte war Mitte 20 Jahre, hatte eine kräftige Statur und war etwa 1,75 Meter groß. Er hatte einen kurzen Bart, kurze dunkle Haare und ein Tattoo auf der linken Hand und dem linken Halsbereich. Er trug eine kurze Jacke und hatte ein Umhängetasche dabei. Der dritte Täter war 15 bis 16 Jahre alt, schlank und 1,75 Meter groß. Er hatte dunkel kurze Haare. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

