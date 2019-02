Polizei Düren

POL-DN: Mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Weil er ohne Licht mit einem Fahrrad unterwegs war, sollte am Mittwochabend ein Mann kontrolliert werden.

Gegen 22:15 Uhr war ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in Nörvenich mit einem Rad auf der Bismarckstraße unterwegs. Da er keinerlei Licht anhatte, wollte ihn eine Streifenwagenbesatzung kontrollieren und verwarnen. Der Aufforderung stehenzubleiben, kam der Mann jedoch nicht nach. Stattdessen ließ er das Fahrrad fallen und flüchtete zu Fuß. Nach einem kurzen Sprint konnte er jedoch durch die Beamten gestellt werden. Auf dem Boden liegend sperrte sich der Verdächtige derart, dass erst mit einfacher körperlicher Gewalt seine Arme auf den Rücken gebracht und die Hände gefesselt werden konnten. Eine Überprüfung der Rahmennummer des Fahrrades ergab, dass dieses Anfang Februar in Kerpen gestohlen worden war. Bei der Anzeigenerstattung hatte der Geschädigte die Rahmennummer vorlegen können, sodass nun eine konkrete Zuordnung erfolgen konnte. In der Kleidung des 31-Jährigen fanden die Beamten zudem noch eine geringe Menge Cannabis. Zur Herkunft des Fahrrades gab er an, dieses gefunden zu haben. Glaubwürdig klang das nicht. Das Fahrrad und das Cannabis wurden sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

