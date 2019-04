Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Acht Geschwindigkeitssünder fielen bei Kontrollen am Montagmorgen in der Straße "Am alten Hafen" auf. Die Polizei Germersheim überwachte in der Zeit zwischen 09.10 und 10.00 Uhr die Einhaltung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in diesem Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim

Michaela Mack

Telefon: 07274/9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell