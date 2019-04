Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Lkw gesucht

Germersheim (ots)

Vermutlich unbemerkt blieb ein Auffahrunfall für einen LKW Fahrer am Montagmorgen, nach ihm wird nun gesucht. Der Lkw Fahrer fuhr gegen 05.35 Uhr auf der K 31 in Richtung Germersheim als er nach der Einmündung Bahnhofstraße verkehrsbedingt anhalten musste. Der Autofahrer hinter dem Lkw bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Lkw auf. Von dem LKW ist lediglich bekannt, dass er einen weißen Container geladen hatte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim telefonisch unter 07274 958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim

Michaela Mack

Telefon: 07274/9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell