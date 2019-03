Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim - Laserkontrolle

Freinsheim (ots)

Am 19.03.19, in der Zeit von 08.45 - 09.45 Uhr wurde in Freinsheim, in der Bahnhofstraße der Verkehr aus Richtung Ungstein gemessen. Hier ist eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt. Es wurden insgesamt 230 Fahrzeuge gemessen. Erfreulicherweise wurden keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Es wurden jedoch zwei Fahrzeugführer betroffen, die während der Fahrt mit ihrem Handy telefonierten. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100,- Euro und einem Punkt in Flensburg. Weiterhin wurde eine Person mit 30,- Euro verwarnt, da sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Peter Strube-Vogt, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell