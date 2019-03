Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ladendieb entwischt - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entwendete am gestrigen Abend gegen 17:45 Uhr im Neustadter Drogeriemarkt Müller Pflegeartikel im Gesamtwert von ca. 800 Euro. Er steckte das Diebesgut in seinen schwarzen Rucksack und flüchtete südwärts Richtung Talstraße durch die Fußgängerzone. Der Täter war ca. 180cm groß, dunkler Teint, schwarze Locken und leichte Gesichtsbehaarung. Er trug schwarze Hosen und eine schwarze Daunenjacke. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Neustadt unter Telefon 06321/ 854-0 oder per E-Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de.

