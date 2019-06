Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG- "Kindersicherheit in Fahrzeugen" - Einladung an Medienvertreter

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Kinder unterliegen als Mitfahrer in Fahrzeugen besonderen Gefahren. Im Jahr 2018 verunglückten in Remscheid, Solingen und Wuppertal 76 Kinder (2017: 97) als Mitfahrer in einem Fahrzeug. Dies sind 39% aller Kinderunfälle im Bergischen Städtedreieck. Sichern Sie Ihre Kinder immer...und immer richtig! Zu Beginn der reisestarken Jahreszeit möchte die Polizei Wuppertal, in Kooperation mit den örtlichen Verkehrswachten, über die richtige Sicherung der Kleinsten im Fahrzeug informieren. Mit Hilfe von Musterstücken sollen die Möglichkeiten veranschaulicht werden. Folgende Informationsveranstaltungen stehen Ihnen zur Verfügung: - Montag, 01.07.2019, 15:00 - 17:00 Uhr Solingen, Kölner Straße 99, Höhe Einkaufszentrum "Hofgarten" - Dienstag, 02.07.2019, 15:00 - 17:00 Uhr Wuppertal-Barmen, Johannes-Rau-Platz - Mittwoch, 03.07.2019, 15:00 - 17:00 Uhr Remscheid, Bereich Brunnen Alleecenter Medienvertreter sind herzlich eingeladen, unsere Beratungstermine zu begleiten und sich über die Kindersicherheit in Fahrzeugen zu informieren. Eine kurze Rückmeldung interessierter Medienvertreter an die Pressestelle unter der Telefonnummer 0202 / 284- 2020 wäre hilfreich für die Planung. (weit)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell