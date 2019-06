Polizei Wuppertal

POL-W: 190627-1-W 83-Jähriger wegen des Verdachtes des umfangreichen Besitzes von Kinderpornografie vorläufig festgenommen - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am 25.06.2019 ging bei der Polizei Wuppertal ein Hinweis auf den Besitz kinderpornografischer Bilder ein. Demnach soll ein 83-jähriger Rentner im Besitz entsprechenden Materials sein. Nachdem die Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss des hiesigen Ermittlungsrichters erwirkt hatte begannen noch am 25.06.2019 Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei im Haus des Tatverdächtigen am Dellbusch in Wuppertal. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnte umfangreiches Bildmaterial auf 50 Festplatten, mehreren Laptops und PCs aufgefunden und sichergestellt werden. Hierbei dürfte es sich nach einer ersten Sichtung jedenfalls teilweise um kinderpornografisches Material handeln.

Der 83-Jährige Beschuldigte wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Ebenfalls ins Visier der Ermittler geriet der in Dortmund lebende 52-jährige Sohn, in dessen ehemaligen Kinderzimmer ebenfalls Bildmaterial aufgefunden werden konnte. Aufgrund des großen Umfangs der Durchsuchungsmaßnahmen wurden diese am 26.06.2019, auch in der Wohnung des 52-jährigen, fortgesetzt. Während die Durchsuchung in Dortmund negativ verlief wurden im Haus des 83-jährigen u.a. auch eine scharfe Schusswaffe (Revolver) sowie Bauteile einer Panzerabwehrrakete (ohne Sprengkopf) aufgefunden und durch den Kampfmittelräumdienst sichergestellt. In einem Safe befanden sich zahlreiche Zeitungsartikel, darunter auch Berichterstattungen zu vermissten Kindern. Aus diesem Grund wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei, der technischen Einsatzeinheit und Diensthundeführern die Suchmaßnahmen auch auf das Grundstück des Beschuldigten ausgeweitet. Hier konnte bislang nichts Verdächtiges festgestellt werden.

Wie erste Ermittlungen ergaben, war der Beschuldigte ehrenamtlich in der Hausaufgabenbetreuung tätig. Die Polizei steht in engem Kontakt und Austausch mit den jeweiligen Einrichtungen. Nach jetzigem Stand intensiver kriminalpolizeilicher Ermittlungen, bei denen gestern in der Spitze mehr als 80 Polizeibeamtinnen und -beamte eingebunden waren, liegen derzeit keine Hinweise vor, dass der Beschuldigte Kinder aus den Einrichtungen, in welchen er zuletzt ehrenamtlich beschäftigt war, sexuell missbraucht hat. Bei den besonders aufwändigen Durchsuchungen und Auswertungen der großen Datenmengen werden die Ermittlungen seitens des LKA NRW unterstützt.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln mit Nachdruck um den Umfang und die Hintergründe aufzuklären. Die Durchsuchung des Grundstücks des Beschuldigten dauert an.(ak)

Rückfragen bitte an:



Staatsanwaltschaft Wuppertal

Herrn

Oberstaatsanwalt Wolf-Tilman Baumert

Telefon: 0202/5748-410

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell