Polizei Wuppertal

POL-W: SG Unfall mit schwerverletztem Quadfahrer

Wuppertal (ots)

Gestern (25.06.2019), gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der Deller Straße in Solingen ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein Quadfahrer überschlug sich in Folge eines Bremsmanövers mit seinem Quad. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Ersthelfer versorgten den verunfallten Quadfahrer zunächst vor Ort, bevor der Rettungsdienst den 50- Jährigen ins Krankenhaus brachte. Die Deller Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500EUR. (weit)

