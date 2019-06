Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletztes Kleinkind bei Unglücksfall

Wuppertal (ots)

Zu einem tragischen Unglücksfall kam es am gestrigen Abend (24.06.2019, 20.10 Uhr) in der Obertalstr. in Remscheid. Dort hatte ein Familenvater in einem Zimmer des Hauses einen Eimer mit heißem Wasser auf dem Boden abgestellt, um Reinigungsarbeiten vorzunehmen. Als er für einen kurzen Augenblick die angrenzende Küche aufsuchte, krabbelte seine 11 Monate alte Tochter zu dem Eimer und wollte sich daran hochziehen. Dabei kippte der Eimer um und das heiße Wasser ergoß sich auf das Kind, welches schwere Verbrühungen erlitt. Das Kind wurde noch in der Wohnung durch einen Notarzt behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung mittels Rettungshubschrauber einer Spezialklinik in Bochum zugeführt. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr.

