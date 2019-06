Polizei Wuppertal

POL-W: W Tatverdächtiger nach Kioskeinbruch festgenommen

Wuppertal (ots)

Auf der Düppeler Straße in Wuppertal brachen am Sonntagmorgen (23.06.2019, 03:30 Uhr) mehrere Täter einen Kiosk auf. Die zunächst unbekannten Personen schlugen mit einem Hammer die Scheibe des Verkaufsraumes ein und stahlen Tabakwaren. Aufmerksame Zeugen beobachteten die Tat und die anschließende Flucht der Einbrecher. Einer der Männer konnte durch die Polizei noch in Tatortnähe festgenommen werden. Er hatte versucht auf seiner Flucht Beweismittel wegzuwerfen. Den polizeibekannten Tatverdächtigen (27) erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen zu seinen Mittätern hat die Kriminalpolizei aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

