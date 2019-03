Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Sachschaden -Zeugenaufruf- 56218 Mülheim-Kärlich, Bahnhofstraße/Jahnstraße

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 20.03.2019 gegen 07:30 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen einem Linienbus und einem Pkw gemeldet. Hierbei befuhr ein 38-jähriger Pkw-Fahrer hinter einem Linienbus die Bahnhofstraße (L 125) in Mülheim-Kärlich aus Richtung Koblenzer Straße kommend in Fahrtrichtung Jahnstraße. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Jahnstraße hielt der Linienbus vor dem dortigen Fußgängerüberweg an, um weitere Fahrgäste zusteigen zu lassen, die aus Richtung Ringstraße (Rheinlandhalle) angelaufen kamen. Kurz nach dem Anhalte-Vorgang des Linienbusses kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Pkw. Da sich die Angaben der Unfallbeteiligten zum Unfallhergang vor Ort erheblich widersprachen, bittet die Polizei Andernach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich mit hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 02632/921-0 oder per E-Mail unter piandernach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Sauter, PHK

Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell