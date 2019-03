Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Simmern

Polizei Simmern (ots)

Am Freitag den 15.03.2019, zwischen 13.05 Uhr und 14.45 Uhr, ereignete sich in Simmern auf dem Schlossplatz ein Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter Pkw VW Up!, Farbe Blau, vermutlich durch das Öffnen einer Tür eines anderen Pkw beschädigt wurde.

Für diesen Vorfall werden Zeugen gesucht.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten. Tel.: 06761-9210 pisimmern@polizei.rlp.de

