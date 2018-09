POL-PDNR: Wissen - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

57537 Wissen, Wiesenstr. 17, Parkplatz (ots) - In der Zeit von So., 09.09.2018, 19:50 Uhr und Mo. 10.09.2018, 06:10 Uhr zerkratzten unbekannte Täter die Heckklappe eines dort geparkten Pkw Mercedes eines 54-jährigen Fahrzeugnutzers. Dabei entstand ca. 1000,-EUR Sachschaden. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.

