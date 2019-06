Polizei Wuppertal

POL-W: W-Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit einer Verletzten in Wuppertal-Vohwinkel

Wuppertal (ots)

Am 22.06.2019 um 20.00 Uhr beabsichtigte eine 45jährige Fahrerin eines Pkw Mazda von der Industriestr. in Wuppertal-Vohwinkel kommend, in die Heinrich-Heine-Str. abzubiegen. Beim Abbiegen kam sie von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrszeichen und kam dort zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde in der Atemluft der 45jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen, so dass ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Die Unfallfahrerin wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Der zum Unfallzeitpunkt im Pkw befindliche Hund der Unfallfahrerin mußte an ein Tierheim übergeben werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 1500 Euro.

