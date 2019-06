Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Seit gestern, 24.06.2019, nahm die Polizei im Städtedreieck sieben Einbrüche in Wohnungen, Gaststätten und Büroräume auf. Wuppertal: Vom 23.06.2019 auf den 24.06.2019 verschafften sich Unbekannte auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Eintrachtstraße. Die Täter brachen die Wohnungstür einer Wohnung auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung, Angaben zum Diebesgut konnten jedoch bisher nicht gemacht werden. Am 24.06.2019 wurde durch zwei Täter, die Tür eines Vereinsheimes in der Straße Im Honigstal in Wuppertal-Elberfeld eingeschlagen, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei, welche die Tatverdächtigen noch an der Tatörtlichkeit vorläufig festnehmen konnte. Gegen die beiden jungen Männer wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Remscheid: Im Zeitraum vom 22.06.2019 zum 24.06.2019 wurde durch bisher nicht bekannte Täter das WC- Fenster eines Bürogebäudes in der Rosenhügeler Straße in Remscheid aufgehebelt. Die Täter entwendeten dort diverse Elektrogeräte aus den Büroräumen. Solingen: In der Nacht des 24.06.2019 auf den 25.06.2019 hebelten bisher unbekannte Täter ein Seitenfenster eines Restaurants in der Straße Frankfurter Damm in Solingen auf. Die Täter versuchten augenscheinlich ohne Erfolg die Tageseinnahmen der Filiale zu entwenden. In der Mummstraße in Solingen wurde in der Nacht des 24.06.2019 auf den 25.06.2019 das Fenster einer örtlichen Gaststätte durch Einbrecher aufgehebelt und Spielautomaten aufgebrochen. Mit dem erbeuteten Münzgeld entkamen die Straftäter unerkannt. Im Zeitraum vom 20.06.2019 zum 24.06.2019 wurde die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Werwolfstraße in Solingen eingetreten. Aus der Wohnung entwendeten die Einbrecher Dinge des persönlichen Bedarfes und Bargeld. Elektrogeräte und Fahrräder entwendeten unbekannte Täter in der Kärntener Straße in Solingen. Im Zeitraum vom 22.06.2019 auf den 23.06.2019 schoben dort die Täter das Garagentor der Garage eines Wohnhauses hoch, um sich Zugang zu verschaffen und entwendeten anschließend die Gegen-stände aus der Garage und dem sich anschließenden Keller des Wohnhauses. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (mb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell