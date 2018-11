POL-RT: Verkehrsunfälle, teils mit Zeugenaufruf; Arbeitsunfall; Exhibitionisten (Zeugenaufruf); Steinewerfer festgenommen; Angebranntes Essen; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots) - Fußgänger übersehen (Zeugenaufruf)

Weil er beim Abbiegen einen Arbeiter übersehen hat, hat ein 67-Jähriger am Montagvormittag auf der Sondelfinger Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der 67-Jährige war gegen 10.30 Uhr mit seinem Ford Kuga auf dem Verbindungsweg zwischen der Max-Eyth-Straße und der Sondelfinger Straße unterwegs. An der Einmündung hielt er zunächst an und bog dann nach links in die Sondelfinger Straße ein. Dabei übersah er einen 47 Jahre alten Bauarbeiter, der gerade auf der Fahrbahn Arbeiten durchführte und erfasste mit seinem Ford den Mann. Der Arbeiter wurde auf die Fahrbahn gestoßen und verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn im Anschluss zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Das Polizeirevier Reutlingen sucht nun nach einer Zeugin, die unmittelbar nach dem Unfall angehalten hatte und angab, den Unfallhergang gesehen zu haben. Allerdings verließ sie die Unfallstelle vor dem Eintreffen der Polizei, ohne ihre Personalien hinterlassen zu haben. Die Zeugin, zu der keine nähere Beschreibung vorliegt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (cw)

Walddorfhäslach (RT): Arbeiter von Gerüst gefallen

Am Montagmittag sind zwei Arbeiter von einem Gerüst gefallen und dabei schwer verletzt worden. Gegen 14.45 Uhr waren die beiden Männer im Alter von 54 und 26 Jahren an einem Einfamilienhaus im Neubaugebiet in der Eschenstraße tätig, als sie aus noch ungeklärter Ursache zu Boden stürzten. Sie wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Gerüst nicht vorschriftsmäßig aufgebaut. Der Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Metzingen (RT): Vor Umkleidekabine entblößt

Wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 37 Jahre alten Mann aus Tübingen, der am Montagabend in einem Bekleidungsgeschäft in der Wilhelmstraße in Metzingen in Gewahrsam genommen werden musste. Gegen 18 Uhr alarmierte das Personal die Polizei, nachdem der Mann sich zunächst in der Umkleidekabine aufgehalten hatte und sich dann mit heruntergelassener Hose vor den Mitarbeiterinnen und Kunden präsentierte. Beim Eintreffen der Polizei stand der erheblich betrunkene und einschlägig polizeibekannte Mann zwar angezogen, aber immer noch mit heraushängendem Geschlechtsteil da. Er musste zur Ausnüchterung die Nacht im Gewahrsam verbringen. Gegen ihn wird bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet. (cw)

Esslingen (ES): Stein auf die Fahrbahn geworfen

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 38 Jahre alten Stuttgarter, der am Montag, gegen 17 Uhr, von einer Mauer unterhalb der Weinberge einen mehrere Kilo schweren Stein auf die Fahrbahn geworfen hatte. Der Stein traf einen vorbeifahrenden Dacia und richtet daran einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Die 47-jährige Beifahrerin und der 49-jährige Fahrer blieben zum Glück unverletzt. Dem Dacia-Fahrer gelang es, den erheblich alkoholisierten und unter Drogen stehenden Steinewerfer zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er wurde vorläufig festgenommen und nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er sieht jetzt einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (cw)

Wendlingen (ES): Trotz unklarer Verkehrslage überholt

Zwei nicht mehr fahrbereite Autos und ein Sachschaden von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag an der Einmündung Ulmer Straße und Küferstraße ereignet hat. Der 67-jähriger Fahrer eines Nissan Micra war gegen 17.30 Uhr auf der Ulmer Straße in Richtung Ortsmitte Wendlingen unterwegs, als sich der Verkehr vor ihm zurückstaute. Ohne den Fahrbahnverlauf überblicken zu können, scherte der Nissan-Fahrer aus der Kolonne aus, um diese auf der Gegenfahrspur zu überholen. Dabei übersah er, dass an der Einmündung zur Küferstraße das erste wartende Fahrzeug eine Lücke freigelassen hatte, um einem 38-Jährigem mit seinem VW Polo das Ausfahren zu ermöglichen. Im Einmündungsbereich kam es daraufhin zur Kollision. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch bei dem 67-Jährigen fest. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Wert von mehr als 0,8 Promille, weshalb sein Führerschein einbehalten wurde und er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Die beiden beschädigten Autos wurden von einem Abschleppdienst geborgen. (cw)

Dettingen/Teck (ES): Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Am Montagabend hat eine 38-jährige Hyundai-Lenkerin auf der B 465 wohl aus Unachtsamkeit einen Auffahrunfall verursacht. Die Frau war kurz nach 17.30 Uhr von Owen herkommend in Richtung Kirchheim unterwegs und fuhr auf Höhe Dettingen auf einen abbremsenden Nissan auf. Beim Aufprall zog sich sowohl die Unfallverursacherin als auch der 57 Jahre alte Lenker des Nissan leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen versorgte die Personen noch an der Unfallstelle. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf zirka 16.000 Euro. Der Hyundai war zudem nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt. Im feierabendlichen Berufsverkehr stauten sich die Fahrzeuge zeitweise bis Owen zurück. (mr)

Tübingen (TÜ): Essen angebrannt

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag, gegen 15 Uhr, zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Roßbergstraße ausgerückt. Wie sich herausstellte, hatte der 90-jährige Wohnungsinhaber das Essen auf dem Herd vergessen und die Wohnung verlassen. Als Bewohner des Mehrfamilienhauses durch die ausgelösten Rauchmelder in der Wohnung auf das Geschehen aufmerksam wurden, alarmierten sie die Rettungskräfte. Die Feuerwehr brach die Wohnungstür auf und stellte das Essen vom Herd. Ein nennenswerter Sachschaden entstand nicht. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 21 Mann vor Ort. (jw)

Kusterdingen/Wankheim (TÜ): Exhibitionist gesucht (Zeugenaufruf)

Auf dem Feldweg zwischen Kusterdingen und der B 28 sind am Montagabend drei Frauen von einem unbekannten Täter sexuell belästigt worden. Gegen 17.45 Uhr befanden sich die drei Damen im Alter von 50, 54 und 63 Jahren auf einem Spaziergang, als plötzlich ein unbekannter Mann an ihnen vorbeirannte. Nach etwa 50 Metern wandte sich der Unbekannte jedoch wieder den Spaziergängerinnen zu, zog seine Hose herunter und näherte sich bis auf wenige Meter. Die drei Frauen verließen daraufhin zügig den Tatort und erstatten Anzeige bei der Polizei. Der unbekannte Täter wird als etwa 190 cm groß und zirka 30 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine sportliche, kräftige Statur und einen Vollbart. Er war komplett schwarz gekleidet, mit Jogginghose und Kapuzenpullover. Er soll hochdeutsch ohne erkennbaren Dialekt gesprochen haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (vr)

Tübingen (TÜ): Fahrzeug aufgebrochen

Eine sichtbar im Fahrzeug abgelegte Handtasche hat am Montagmittag auf dem Ausweichparkplatz Bebenhausen einen Einbrecher angelockt. Die Mercedes B-Klasse war zwischen 11.45 Uhr und 14.50 Uhr auf dem Parkplatz am Kirnbergweg geparkt gewesen. In diesem Zeitraum schlug der Unbekannte eine Scheibe am Fahrzeug ein und ließ daraus die Handtasche mit persönlichen Gegenständen mitgehen. Mit seiner Beute machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. (vr)

