Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler: PKW aus Hof entwendet

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 24.05.2019:

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 23.04.2019 vermutlich gegen 02.20 Uhr haben unbekannte Täter einen grauen Audi Q5 entwendet. Das Fahrzeug stand ordnungsgemäß verschlossen in einem Hof in Birkweiler in der Straße Am Gaisberg direkt am Haus der Geschädigten.

Vermutlich haben die Täter die Key Less Go Systeme des Fahrzeug überwunden. Das Fahrzeug hat einen Wert von ca. 60.000.- Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum oder davor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter Telefon: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

Kriminalinspektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



