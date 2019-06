Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Männer aus Weißrussland nach Polen zurückgeschoben

Görlitz (ots)

Für drei weißrussische Männer (34, 38, 48) war am Dienstag (25. Juni 2019) kurz nach Mitternacht am Busbahnhof Görlitz die Reise zu Ende. Das Trio saß in einem Linienbus, mit dem es eigentlich nach München gehen sollte.

Während der eingehenden Kontrolle verwickelten sich die Männer in Widersprüche zum Zweck ihrer Reise, darüber hinaus fehlten einem der Herren die notwendigen finanziellen Mittel, um ohne Probleme "über die Runden" zu kommen.

Weitere Ermittlungen ergaben dann, dass sie von einem Landsmann am Münchner Hauptbahnhof erwartet wurden. Aller Wahrscheinlichkeit sollten sie auf einer Baustelle einer unerlaubten Erwerbstätigkeit nachgehen.

Ihnen ist angesichts des weggebrochenen Reiserechts die Weiterreise verweigert worden. Es folgte die Zurückschiebung nach Polen, versehen mit einer Wiedereinreisesperre bis Juni 2021.

Gegen die Personen wurde Anzeige wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise erstattet.

