Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fahndungserfolg der Bundespolizei - Drei Mal klickten die Handfesseln

Görlitz (ots)

Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf gleich drei Haftbefehle auf der BAB 4 bei Görlitz vollstrecken.

Im ersten Fall wurde am Freitag, den 21. Juni 2019, ein 46-jähriger Litauer auf dem Rastplatz "An der Neiße" verhaftet. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass die Staatsanwaltschaft Bayreuth den Reisenden mit einem Haftbefehl wegen Urkundenfälschung suchte. Da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 1.300 Euro bezahlte, durfte er weiterreisen.

Den zweiten Haftbefehl vollstreckten die Beamten am Samstag, den 22. Juni 2019, an der Anschlussstelle Kodersdorf. Das Amtsgericht Kleve suchte seit Mai 2019 den erst 18-jährigen Polen. Wegen des Erschleichens von Leistungen hatte das Gericht einen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der Mann wurde umgehend in das Görlitzer Gefängnis am Postplatz verbracht.

Ebenfalls am Samstag wurde im dritten und vorerst letzten Fall ein 52-Jähriger in der Nähe der Abfahrt Görlitz verhaftet. Die Staatsanwaltschaft Rheinland-Pfalz suchte mit Haftbefehl nach dem Weißrussen. Das Amtsgericht Landstuhl hatte den 52-Jährigen wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe in Höhe von knapp 2.700 Euro verurteilt. Da er diese nicht zahlen konnte, blieb ihm ein Gefängnisaufenthalt nicht erspart.

Die Kontrollen am Wochenende erbrachten neun weitere Fahndungstreffer. In diesen Fällen fahndeten Staatsanwaltschaften bundesweit nach Personen, um beispielsweise eine Beschuldigtenvernehmung durchzuführen oder deren aktuelle Wohnanschrift zu ermitteln.

