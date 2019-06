Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Kosovare festgenommen

Görlitz (ots)

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Donnerstagmorgen (20. Juni 2019) gegen 08:00 Uhr auf der BAB 4 bei Görlitz einen 26-jährigen, im oberbayerischen Kösching wohnhaften Kosovaren.

Dabei zeigte der Fahndungscomputer an, dass die Justizbehörden in Ingolstadt eine offene "Rechnung" aus dem Jahr 2018 eingestellt hatten. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis war eine Geldstrafe in Höhe von 630 EUR, ersatzweise eine Freiheitsstrafe zu vollstrecken.

Nachdem der Mann die Geldstrafe bei den Beamten an Ort und Stelle bezahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_pir

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell