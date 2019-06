Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer nach Unfall gestorben

53894 Mechernich-Kommern (ots)

Am heutigen Mittwochvormittag (9.12 Uhr) fuhr eine Frau (35) aus Bonn mit ihrem Pkw die Eickser Straße von Kommern in Richtung Eicks. Die Frau verließ sich vollständig auf ihr Navigationssystem in ihrem Pkw, ohne dabei auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten. Sie bog nach links ab, ohne einen ihr entgegenkommenden Pkw-Fahrer (88) aus Mechernich zu sehen. Dabei kam es zum Zusammenstoß.

Das Fahrzeug der Frau kam aufgrund des Aufpralls nach rechts von der Straße ab und beschädigte dabei die Einfriedung sowie den Sichtschutz eines dort ansässigen Gemüsezüchters.

Der ältere Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er nach späteren Reanimationsmaßnahmen verstarb. Die Frau wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Der Sachschaden liegt im unteren fünfstelligen Euro-Bereich.

