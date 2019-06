Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beim Abladen verletzt

53909 Zülpich (ots)

Von einem Papierballen mit einem Gewicht von 600 Kilogramm wurde Dienstagmittag (13.25 Uhr) ein Lastwagenfahrer auf einem Firmengelände am Bessenicher Weg verletzt. Aus noch ungeklärter Ursache verrutschte der Obere von sechs aufgeschichteten Papierballen und stürzte auf den in der Nähe stehenden 41-jährigen Lastwagenfahrer aus Griechenland. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Beine und Unterkörper verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 41-Jährigen in ein Krankenhaus.

