POL-UL: (BC) Biberach - Rauschgift sichergestellt

Bei einer Kontrolle fand die Polizei am Donnerstag in Biberach Rauschgift.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr sah eine Polizeistreife eine Gruppe von Personen an einem Gebäude. Die Beamten kontrollierten die Personen. Bei der Kontrolle rochen sie Mariuhana. Ein 22-Jähriger hatte noch einen Joint in der Hand. Bei einer 18-Jährigen fanden die Polizisten etwa fünf Gramm Haschisch, eine Ecstasy Tablette sowie geringe Mengen Amphetamin in ihrer Handtasche. Das Rauschgift wurde sicher gestellt. Der 22-Jährige und die 18-Jährige sehen nun einer Anzeige entgegen.

