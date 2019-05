Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Auto schleudert in die Wiese

Leichte Verletzungen erlitten zwei Insassen am Freitag bei einem Unfall in Laichingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, sei gegen 7.40 Uhr eine 35-Jährige in Richtung Feldstetten gefahren. Wenige hundert Meter nach dem Ortsausgang sei die Frau mit ihrem Volvo nach rechts von der Straße abgekommen. Beim Gegenlenken geriet der Volvo ins Schleudern und blieb nach dem Radweg in der Wiese stehen. Der Rettungsdienst brachte die Fahrerin und die 10-jährige Mitfahrerin mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf rund 3.000 Euro. Sie weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

