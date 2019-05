Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Brand in Haus

Am Donnerstag rückten Einsatzkräfte zu einem Brand in Biberach aus.

Ulm (ots)

Gegen 11.45 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in einem Haus in der Straße "Am Mittelgewann". Einsatzkräfte rückten zu dem Brand aus. Im Erdgeschoss des Hauses brannte es. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Im Gebäude befand sich niemand. Auch gab es keine Verletzten. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren und suchen nach der Brandursache.

