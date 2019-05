Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Fahranfänger stürzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag bei Langenenslingen zu.

Der Mann war gegen 20.30 Uhr von Friedlingen in Richtung Langenenslingen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er wegen mangelnder Fahrpraxis auf die Gegenspur. Danach verlor er im Grünstreifen die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Angaben der Polizei (Tel. 07392/96300) beträgt der Sachschaden am Motorrrad rund 5.000 Euro.

Landesweit erreichten die Unfallzahlen 2018 mit 4078 Motorradunfällen einen neuen Höchststand. Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm haben Verkehrsunfälle mit Motorradbeteiligung von 242 auf 285 Unfälle zugenommen. Davon wurden 240 Fahrer verletzt, häufig junge Fahrer oder Wiedereinsteiger. Um die Unfälle zu reduzieren hatte die Polizei in den vergangenen Wochen bereits mehrere Aktionen. Auch kündigte sie Kontrollen an. Damit will sie nicht nur die Geschwindigkeit messen und Mensch und Maschine überprüfen, sie will auch mit den Bikern ins Gespräch über die Gefahren kommen. Damit alle sicher ankommen. Weitere Infos erhalten Motorradfahrer unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

