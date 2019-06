Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Pkw kollidiert frontal mit Motorrad - Motorradfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Zu einer Frontalkollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad kam es am Montagabend, 17.06.2019, in einem Wohngebiet von Laufenburg. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Gegen 17:00 Uhr war es zum Zusammenstoß in der Rappensteinstraße gekommen. Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer war an einem rechts stehenden Fahrzeug vorbeigefahren und dabei mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammengestoßen. Dessen 26 Jahre alter Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die Suzuki des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auch der BMW wurde beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 3000 Euro. Ebenso an die Unfallstelle beordert wurde die Feuerwehr.

