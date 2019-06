Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Reisebüro - Tresor mitgenommen

Freiburg (ots)

Über das Wochenende sind Unbekannte in ein Reisebüro in der Hauptstraße in Weil am Rhein eingebrochen und haben den Tresor gestohlen. Zwischen Samstag, 15.06.2019, 13:00 Uhr, und Montagmorgen, 17.06.2019, begaben sich die Einbrecher von der Albert-Schweitzer-Straße her zur Rückseite des Gebäudes und hebelten ein Fenster auf. Über Gartenmöbel gelangten sie in die Geschäftsräume des Reisebüros. Aus diesen nahmen sie einen Tresor mit und verließen wieder über die Rückseite das Haus. Im Tresor befanden sich vier iPads und Bargeld.

