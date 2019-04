Polizeipräsidium Ulm

Am Montag überholte ein Autofahrer trotz Gegenverkehr einen Lkw bei Laichingen.

Gegen 7.30 Uhr fuhr ein Lkw von Machtolsheim in Richtung Laichingen. Kurz vor der Abzweigung nach Blaubeuren überholte ihn ein VW Crafter. Als der auf Höhe des Lkw war, kam ihm ein Lieferwagen entgegen. Dessen Fahrer und der Fahrer des Lkw machten eine Vollbremsung. Nur so konnten sie einen Unfall verhindern. Die Polizei in Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Lieferwagens. Er könnte wichtige Hinweise zum Vorfall geben.

Hinweis: Die Hälfte der schweren Verkehrsunfälle ist nach Ansicht der Polizei darauf zurückzuführen, dass Fahrer schneller vorankommen wollen: Sie missachten die Vorfahrt, fahren zu schnell, biegen falsch ab oder überholen falsch. Nur um schneller voranzukommen werden Leben und Gesundheit aufs Spiel gesetzt, wobei der Zeitgewinn minimal ist. Im Regelfall gehe es um maximal zwei Minuten. "Wir wollen dafür werben, dass sich jeder die Zeit nimmt, Rücksicht zu nehmen. Dann kommen alle sicher an," erklärte die Polizei.

