Im Schlosspark sprühten die Unbekannten mit verschiedenen Farben umher. So beschädigten sie die Grotte und und ein Sitzbank aus Holz. Auch eine Kastanie litt Schaden. An ihr beschädigten die Unbekannten die Rinde, die nach vorherigen Beschädigungen gerade erst nachwuchs. Allein hier im Park schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 3.000 Euro. Auf dem Gelände einer Schule an der Messelbergsteige entstand weiterer Schaden. Im Garten der Schule rissen Unbekannte sämtliche Sträucher und Pflanzen heraus. Auch einen Tisch und einen Stuhl warfen die Unbekannten umher. Dadurch entstand weiterer Schaden von hunderten Euro, schätzt die Polizei in Donzdorf (Tel. 07162/910310). Sie ermittelt jetzt um festzustellen, wer den Schaden verursacht hat.

Die Zahl der Sachbeschädigungen, die die Polizeiliche Kriminalstatistik für den Bereich des Polizeipräsidiums Ulm ausweist, lag 2018 mit 4.177 Taten unter dem Mittelwert der letzten fünf Jahre und war gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Dagegen vorzugehen ist einer der Schwerpunkte, die sich das Polizeipräsidium Ulm gesetzt hat. Hier ist die enge Zusammenarbeit mit anderen Behörden ein wichtiger Baustein, um schnell reagieren und effektiv vorgehen zu können. Damit alle sicher leben.

