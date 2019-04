Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Diebe im Garten

Werkzeug fanden uns stahlen Unbekannte am Wochenende in einem Geislinger Garten.

Ulm (ots)

In der Nacht zum Montag brachen die Diebe das Tor zu einem Garten an der Zeppelinstraße auf. Die Gartenhütte war schnell geöffnet, aus der stahlen die Täter einen Hammer. Sie kletterten durch ein Fenster in eine zweite Hütte. Doch hier machten die Diebe keine Beute. Dafür stachen sie die Reifen an einem Anhänger kaputt. Die Polizei (Tel. Nr. 07331/93270) ermittelt jetzt und sucht die Täter. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf hunderte Euro. Sie empfehlen, auch Gärten vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen im Land. Interessenten aus dem Raum Geislingen können unter der Telefon-Nr. 0731/188-1444 Termine vereinbaren. Erste Tipps gibt die Polizei auch im Internet unter www.polizei-beratung.de.

