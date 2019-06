Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Verdeck aufgeschlitzt - Täter gestört

Freiburg (ots)

An einem Renault-Cabrio hat ein Unbekannter am Montagmorgen, 17.06.2019, in Grenzach-Wyhlen, das Verdeck aufgeschlitzt, um offenbar das Radio zu stehlen. Dabei wurde der Täter gestört, denn er ließ von seinem Vorhaben ab. Das Radio hing nur noch lose an den Kabeln, als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkam. Der Renault war auf einem Parkplatz im Heerweg geparkt. Die Tatzeit lag zwischen 06:45 Uhr und 10:00 Uhr. Der entstandene Schaden liegt bei über 2000 Euro. Der Polizeiposten in Grenzach-Wyhlen ermittelt (Kontakt 07624 98900).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell