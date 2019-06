Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Unbekannte fällen Bäume und lassen diese auf der Straße liegen

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag, 18.06.2019, an der Straße in Richtung Bergsee in Bad Säckingen zwei Bäume gefällt und ließen diese auf der Fahrbahn liegen. Kurz nach 03:00 Uhr wurden die geschlagenen Bäume der Polizei mitgeteilt, die den Günnebacher Weg zwischen Wildgehege und Abzweigung Günnebach blockierten. Eine Autofahrerin war dort entlang gefahren und hatte aber die Hindernisse noch rechtzeitig erkannt. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte zwei Bäume mit einer Axt gefällt, bei einem weiteren größeren Baum blieb es beim Versuch. Der Autofahrerin fiel zuvor ein silberner Pkw mit hoher Geschwindigkeit auf, der aus dieser Richtung kam. Dieser Pkw hatte Schweizer Kennzeichen (AG). Möglicherweise steht die Beobachtung in Zusammenhang mit der Tat. Die Feuerwehr beseitigte noch in der Nacht die Bäume von der Straße. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell