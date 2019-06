Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Autobahn A5/ Autobahnausfahrt Freiburg-Nord: Motorradfahrer stürzt aufgrund Ölspur

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 17.06.2019, befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer gegen 21:00 Uhr die A5 von Basel kommend in Richtung Karlsruhe. An der Autobahnausfahrt Freiburg-Nord stürzte nach bisherigem Kenntnisstand der Motorradfahrer auf einer dortigen Ölspur aus und verletzt sich hierbei. Er musste in ein Freiburger Krankenhaus gebracht werden.

Die Verkehrspolizei sucht nun insbesondere Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher der Ölspur geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

