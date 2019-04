Polizei Wuppertal

POL-W: W - Versammlungen am 20.04.2019 in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Für den kommenden Ostersamstag (20.04.2019) wurden in Wuppertal-Oberbarmen und Wuppertal-Barmen zwei Aufzüge angemeldet.

Mit dem Thema "Schluss mit der feigen Symbolpolitik - schützt endlich die Grenzen Europas" meldete am 01. Januar 2019 der Kreisverband Wuppertal der Partei "Die Rechte" eine Versammlung mit erwarteten 200 Personen an. Nach einer Auftaktkundgebung (ab 13:00 Uhr) auf dem Berliner Platz führt der Aufzugsweg über die Berliner Straße, die Brändströmstraße, die Heckinghauser Straße, die Straßen Am Clef, Rolingswerth und die Höhne zum Platz Alter Markt. Nach einer Zwischenkundgebung ziehen die Teilnehmer über die Höhne, den Steinweg, die Straße Fischertal und die Winklerstraße zum Hans-Dietrich-Genscher-Platz (Bahnhof Barmen), wo die Versammlung endet.

Ein Bündnis aus mehreren Einzelpersonen, Organisationen und Parteien meldete unter dem Motto "Ostermarsch 2019 - Nie wieder Krieg! - Nie wieder Faschismus!" von 10:00 Uhr bis 14:30 Uhr eine Versammlung mit erwarteten 500 Teilnehmern an. Vom Engelsgarten ziehen die Teilnehmer über die Friedrich-Engels-Allee, den Steinweg, Parlamentstraße, die Straße Alter Markt, die Zwinglistraße, die Adolf-Röder-Gasse und die Straße Werth zu einer Zwischenkundgebung auf dem Johannes-Rau-Platz. Von dort verläuft die Strecke weiter über die Straße Werth, die Straße Höhne und die Berliner Straße bis zum Wupperfelder Markt. Gemäß Anmeldebestätigung erhält eine Delegation von bis zu 5 Personen die Möglichkeit, an der Berliner Straße 162 eine Gedenkinstallation aufzustellen. Nachdem der Aufzug der Partei "Die Rechte" am Wupperfelder Markt vorbei gezogen ist, kann der Ostermarsch über die Berliner Straße bis zum Berliner Platz fortgesetzt werden, wo die Versammlung mit einer Abschlusskundgebung enden soll.

Das Polizeipräsidium Wuppertal ist auf die Versammlungen vorbereitet und geht von einem friedlichen Verlauf der Versammlungen aus. Die Versammlungsfreiheit umfasst die friedliche und gewaltfreie Grundrechtsausübung, deshalb ist das Einsatzkonzept der Polizei darauf ausgelegt, gewaltsame Auseinandersetzungen zu verhindern.

Die Polizei rät den Bürgerinnen und Bürgern, bei Ihren Planungen an diesem Tag zu berücksichtigen, dass es während der Versammlungen in Barmen und Oberbarmen zu Beeinträchtigungen des Verkehrs und des öffentlichen Lebens kommen wird. Am Samstag (20.04.), ab 09:30 Uhr bis zum Ende der Versammlungen, schaltet das Polizeipräsidium Wuppertal unter der Rufnummer 0202/284-7111 ein Bürgertelefon, damit die Polizei ratsuchenden Bürgerinnen und Bürgern helfen kann. (ak)

