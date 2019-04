Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0257 --Rentnerin ausgetrickst--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Zermatter Straße Zeit: 10.04.19, 11 Uhr

Am Mittwochmorgen trickste ein Unbekannter eine 73-Jährige in Bremen-Osterholz aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 11 Uhr klingelte ein unbekannter junger Mann an der Tür der 73-Jährigen. Der Mann gab an, Schallplatten und Bücher kaufen zu wollen. Daraufhin ließ die Rentnerin den Interessenten in ihr Haus. Sie zeigte ihm Schallplatten und Schmuck. Als der Mann anfing in ihren Schränken herum zu wühlen, stoppte die Rentnerin ihn. Daraufhin flüchtete der Täter in unbekannte Richtung aus dem Haus. Später bemerkte die Seniorin das Fehlen von Schmuck.

Der Tatverdächtige war etwa 25-30 Jahre alt und 175-180 Zentimeter groß. Er war schlank und hatte mittelblondes Haar.

Die Polizei Bremen fragt: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

An dieser Stelle ein Präventionstipp ihrer Polizei: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Seien Sie immer misstrauisch, wenn unbekannte Personen bei Ihnen anrufen oder vor der Tür stehen. Melden Sie sich unter der Notrufnummer 110, sobald Ihnen etwas verdächtig vor kommt.

